К восстановлению Введенской башни в Тихвине приступят в 2027 году

В 2027 году в городе Тихвин Ленинградской области начнутся работы по восстановлению Введенской башни, являющейся частью архитектурного ансамбля Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На данный момент уже готов план реставрации церкви Крылечко Тихвинского монастыря, который должен пройти государственную экспертизу сметного расчёта. Как отметил вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, непосредственные работы на объекте планируется начать в 2027 году.

Введенская башня, построенная в 1699 году, считается первой каменной башней монастырской стены и имеет важное историческое значение для региона.

