Помещение в Доме купца Сергеева в Выборге продано на аукционе почти за 31 млн рублей

В здании сохранились уникальные исторические элементы: изысканные лепные орнаменты на стенах и потолке, оригинальные печи и интерьер музыкального зала.

В Выборге продали помещение в Доме купца Сергеева — объекте культурного наследия регионального значения. Победитель аукциона предложил за лот 30,6 млн рублей. В торгах, организованных для поиска инвестора, приняли участие четыре претендента.

Помещение площадью 397 кв.м. требует реставрации, что предполагает значительные финансовые вложения. Именно поэтому Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) принял решение реализовать объект через аукцион.

Как отметила руководитель КУГИ Ленинградской области Марина Тоноян, в здании сохранились уникальные исторические элементы: изысканные лепные орнаменты на стенах и потолке, оригинальные печи и интерьер музыкального зала. Власти надеются, что новый собственник возьмёт на себя ответственность за сохранение этого памятника архитектуры.

Дом купца Сергеева — единственный в Выборге особняк в стиле рококо, построенный в 1883 году по проекту архитектора Фредерика Оденваля. История здания неразрывно связана с судьбой его первого владельца, купца Фёдора Сергеева.

Фото: Правительство Ленобласти