Усадьбу "Приютино" в Ленобласти отреставрируют поэтапно, не закрывая для посетителей

В Ленинградской области обсудили подготовку к долгожданной реставрации литературно-художественного музея-усадьбы "Приютино". Совещание провёл вице-губернатор по вопросам сохранения культурного наследия Владимир Цой. Разработка проектной документации продолжается, но усадьба уже сейчас принимает посетителей с постоянными и временными экспозициями, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В своём Telegram-канале Владимир Цой отметил, что за новейшую историю было несколько попыток приступить к реставрации усадьбы, но "не складывалось". Сейчас по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко разрабатывается комплексный проект, который охватит и усадебные здания, и парк.

С возможностью поэтапной реализации, без полного закрытия музея для посетителей. Владимир Цой, вице-губернатор по вопросам сохранения культурного наследия Ленинградской области

На рабочей встрече вице-губернатор поручил ускорить разработку решений по оснащению объекта инженерно-техническими сетями и урегулировать имущественные вопросы, в том числе заключить дополнительные соглашения об использовании смежных земельных участков.

"Приютино" — уникальный памятник усадебной архитектуры начала XIX века, связанный с именами поэтов, писателей и художников, входивших в кружок Алексея Оленина. Здесь бывали Пушкин, Крылов, Гнедич, Батюшков и другие деятели русской культуры.

Ранее Piter.TV сообщал, что для реставрации усадьбы "Приютино" готовят проектную документацию.

Фото: Telegram / "Цой пишет"