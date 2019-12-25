Для реставрации усадьбы "Приютино" готовят проектную документацию

Комплексная программа реставрации запущена в 2025 году по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой Владимир Цой провел заседание рабочей группы, темой которого стала подготовка реставрации историко-культурного комплекса "Приютино". На сегодняшний день ведутся активные работы по созданию необходимой проектной документации.

Одновременно с процессом проектирования сам музей функционирует полноценно: проводятся экскурсии, действуют как постоянные, так и временные выставки, отметили в региональном Комитете по сохранению культурного наследия. Комплексная программа реставрации запущена в 2025 году по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В ходе совещания вице-губернатор распорядился ускорить процесс урегулирования проблем с подключением инженерных коммуникаций к зданию усадьбы. Помимо этого, эксперты решают вопросы владения имуществом, в том числе планируют заключить договоры аренды прилегающих территорий.

Необходимо подчеркнуть, что недавние раскопки на территории музея привели к обнаружению фундамента старинной бани, предположительно принадлежавшей знаменитому писателю Ивану Крылову. Эта находка подтолкнула специалистов пересмотреть исходные проекты, включив в них новейшие научные открытия.

В заседании участвовали представители государственных учреждений, ответственных за сохранение культурного наследия, сотрудники музейного ведомства и профильного комитета.

Фото: Пресс-служба Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области