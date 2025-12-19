На берегу древней реки: в Сланцах объявили конкурс на памятник княгине Ольге

Участникам конкурса от Союза Художников Ленинградской области необходимо создать эскизный проект скульптурного ансамбля, посвящённого княгине.

Начался конкурс на создание памятника Святой равноапостольной княгине Ольге. По информации Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, губернатор Александр Дрозденко поддержал инициативу. Памятник-победитель будет установлен в городе Сланцы на набережной реки Плюссы, которая входила во владения княгини в X веке.

Участникам конкурса от Союза Художников Ленинградской области необходимо создать эскизный проект скульптурного ансамбля, посвящённого княгине. Также они должны будут разработать варианты обустройства территории вокруг памятника. Лучший проект будет воплощён в жизнь. По мнению вице-губернатора Ленобласти Владимира Цоя, конкурс позволит установить в городе новый культурный символ.

Открытый формат — это честный способ выбрать лучший проект, которым будут гордиться наши потомки. Владимир Цой, вице-губернатор Ленобласти

Комитет по сохранению культурного наследия курирует данный проект. Заявки принимают до 12 февраля. Комиссия конкурса проведёт первое заседание уже 18 марта. Затем участникам дадут возможность провести работу над ошибками до 7 апреля. Итоговое заседание состоится 22 апреля, на котором и выберут победителя. Требования и условия конкурса опубликованы на сайте организаторов. Участниками станут мастерские и отдельные скульпторы, состоящие в Союзе Художников.

Фото: Союз художников Ленинградской области

Первая правительница, княгиня Ольга, заложила основы Русского государства. В период её правления народы начали объединяться в единое целое. Она правила Киевской Русью с 945 до 960 года как регент при малолетнем сыне Святославе. В летописях прямо не упоминается о нахождении древнерусской княгини на территории современных Сланцев, но учёные полагают, что она посещала эти места.

Союз Художников Ленинградской области уже проводил похожий конкурс в октябре 2025 года. Тогда, по результатам последнего заседания, выбрали лучший эскиз для памятника преподобномученице Марии Гатчинской. Его планируют установить на улице Соборной, по дороге к Павловскому собору. Скульптура станет символом веры и утешения.

Фото: pixabay