Промышленный памятник на Васильевском острове станет пространством для детей

В объекте культурного наследия "Блок цехов и котельная" разместится детский центр с концертным и танцевальным залами, классами для языковой подготовки, программирования, робототехники и домоводства.

В сердце Васильевского острова, на 17-й линии, начинается уникальный социальный проект. Объект культурного наследия регионального значения "Блок цехов (с двумя трубами) и котельная с дымовой трубой" (в составе "Комплекса построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л. Посселя") получит новую жизнь. Вместо очередного коммерческого пространства здесь разместится образовательный центр для детей.

Решение особенно ценно, поскольку редевелопмент промышленной архитектуры в центре Петербурга обычно ориентирован на офисы, апартаменты или креативные кластеры. Приспособление памятника под детскую инфраструктуру — редкий и социально значимый шаг. Проект реализуется в составе жилого квартала, который ранее находился в запустении.

Компания "М.Г. Прайват Реконстракшн" выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком реставрации. Архитекторам предстоит сохранить исторический облик здания и соблюсти современные нормативы безопасности. Внутри появятся: концертный и танцевальный залы, классы для языковой подготовки и программирования, студии изобразительного и прикладного искусства, робототехники и домоводства.

Представитель компании Максим Филипович отметил, что в рамках проекта переосмыслили позднюю кирпичную пристройку, закрывавшую исторический фасад. Ее заменили "прозрачным" железобетонным каркасом с остеклением, что позволило подчеркнуть подлинную архитектуру памятника и создать светлую входную зону. Внутренние исторические конструкции, включая металлические фермы перекрытия зала, полностью сохранят. "Уверен, что занятие детей в таком пространстве — это способ незаметно воспитывать в них любовь к историческому наследию Петербурга", — подчеркнул Филипович. Это не первый социальный проект компании. Ранее КГИОП согласовал реставрацию здания на Пионерской, 53 (бывшая фабрика "Красное знамя") под детский сад, возвращая объект к его исторической функции 1938 года.

Фото: "М.Г. Прайват Реконстракшн"