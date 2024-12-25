  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Серафимовском кладбище возложили цветы и венки в честь годовщины Победы
Сегодня, 12:31
89
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Серафимовском кладбище возложили цветы и венки в честь годовщины Победы

0 0

Цветы возложили члены городского правительства, депутаты Государственной думы и Законодательного Собрания, а также представители ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На Серафимовском кладбище в Петербурге 8 мая состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV. 

Цветы возложили члены городского правительства, депутаты Государственной думы и Законодательного Собрания, а также представители ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

День Победы – великий день памяти и мужества, день освобождения нашей земли от фашистских захватчиков. Сегодня мы собрались на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память тех, кто защищал Отечество в тяжелые годы войны. 

Сергей Новожилов, народный артист России 

Участники почтили память минутой молчания и гимном страны. 

Ранее на Piter.TV: Антонина Николаевна рассказала о блокадном детстве и о том, что чувствует сегодня. 

Фото: Piter.TV 

Теги: день победы, серафимовское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Эксклюзивы,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии