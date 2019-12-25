Бюст художнику Василию Верещагину будет установлен в Кронштадте

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление об установке памятника выдающемуся русскому художнику-баталисту Василию Верещагину. Монумент появится в Кронштадте, в сквере у дома №3 по Макаровской улице.

Скульптура будет представлять собой бронзовый бюст высотой 1,3 метра, установленный на гранитном постаменте высотой 2,3 метра. Авторами проекта стали скульптор Владимир Горевой и архитектор Олег Романов. Заказчиком и инициатором установки монумента выступает Мастерская имени Горевого.

Василий Верещагин (1842–1904) — выпускник Академии художеств и Морского кадетского корпуса, был официально причислен к штабу флота, что подчеркивает его историческую связь с Кронштадтом как важным центром ВМФ России. Художник лично участвовал в боевых действиях в Центральной Азии и русско-турецкой войне, а также был кавалером ордена Святого Георгия IV степени. Художник трагически погиб в 1904 году — он находился на борту броненосца "Петропавловск", который подорвался на мине во время обороны Порт-Артура, унеся жизни Верещагинаи вице-адмирала Степана Макарова.

Среди самых известных работ мастера — картины "Апофеоз войны", "Двери Тимура", "Смертельно раненый" и "Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой". Установка памятника призвана увековечить вклад Верещагина в русское искусство и сохранить память о его жизни, тесно связанной с морской историей России.

