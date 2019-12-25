Двое мужчин и женщина незаконно прописали в квартирах в Колпино 10 мигрантов
Сегодня, 10:27
За свои услуги с каждого они получили по 5 тыс. рублей.

Правоохранители Колпинского района Петербурга задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом рассказали в МВД России 4 мая. 

К преступлению причастны 38-летняя жительница Гатчины, 37-летний мужчина из Колпино и 42-летний иностранец. В феврале злоумышленники осуществили фиктивную постановку на миграционный учет по двум адресам 10 приезжих. За свои услуги с каждого они получили по 5 тыс. рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), материалы переданы в миграционную службу для решения вопроса об аннулировании оснований нахождения на территории страны мигрантов. 

Ранее на Piter.TV: в ходе миграционных рейдов на предприятиях Ленобласти были задержаны 22 иностранца. 

Фото: Piter.TV 

