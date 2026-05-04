В ходе миграционных рейдов на предприятиях Ленобласти были задержаны 22 иностранца

Нарушителей доставили в территориальные отделы, они привлечены к административной ответственности.

Полицейские Ленинградской области провели миграционные рейды на предприятиях региона. Были проверены бетонный завод и завод стройматериалов в поселке Толмачево, производство по выращиванию овощей и шиномонтажная мастерская в деревне Большая Ящера, а также рынок в Луге.

В результате из 200 иностранцев у 22 выявили нарушения. Нарушителей доставили в территориальные отделы, они привлечены к административной ответственности.

Проверочные мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, будут продолжены. Пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда в Адмиралтейском районе задержали 10 мигрантов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти