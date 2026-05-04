Сегодня, 8:12
В ходе миграционных рейдов на предприятиях Ленобласти были задержаны 22 иностранца

Полицейские Ленинградской области провели миграционные рейды на предприятиях региона. Были проверены бетонный завод и завод стройматериалов в поселке Толмачево, производство по выращиванию овощей и шиномонтажная мастерская в деревне Большая Ящера, а также рынок в Луге. 

В результате из 200 иностранцев у 22 выявили нарушения. Нарушителей доставили в территориальные отделы, они привлечены к административной ответственности.

Проверочные мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, будут продолжены.

Пресс-служба МВД России 

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда в Адмиралтейском районе задержали 10 мигрантов. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

