В ходе рейда в Адмиралтейском районе задержали 10 мигрантов

В Адмиралтейском районе полиция Петербурга провела масштабный рейд, который был направлен на выявление правонарушений правил дорожного движения и пресечение нарушений миграционного законодательства. Наряды выставили на Исаакиевскую площадь и на территорию возле станции метро "Технологический институт", рассказали в МВД России.

Всего проверили свыше 300 машин и 315 человек, в том числе 45 иностранцев. В отдел доставили 10 приезжих, в отношении них составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ. Кроме того, к ответственности привлечены более 20 водителей, отдельные транспортные средства проверены на предмет соблюдения требований законодательства.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти