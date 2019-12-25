Каждый пятый петербуржец сменил профессию за два года

За последние два года почти каждый четвертый россиянин (23%) кардинально сменил профессию. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, опросив 15 000 экономически активных граждан из всех регионов страны. Исследование показало, что количество людей, довольных сменой деятельности, вдвое превышает число разочарованных (15% против 8%).

Согласно исследованию, за последние два года 22% жителей Петербурга решились на кардинальную смену профессии. Большинство горожан сохранили верность своей специальности — 78% респондентов не меняли сферу деятельности. Что касается тех, кто прошел через переквалификацию, число довольных своим выбором (13%) оказалось выше, чем количество тех, кто сожалеет о переменах (9%).

Главным стимулом для смены профессии является не столько зарплата, сколько возможность профессионального развития, получения новых знаний и решения более сложных задач. Именно этот фактор лидирует в списке причин удовлетворенности (35%), в то время как повышение дохода отмечают лишь 9% респондентов.

Чаще всего профессию меняют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (26–28%). С возрастом мобильность снижается: среди людей старше 45 лет новую специальность освоили лишь 20%. Наиболее активные перемены наблюдаются в Нижнем Новгороде (33%), Самаре и Перми (по 32%). Меньше всего склонны к переменам жители Красноярска (17%)

Главной проблемой для тех, кто остался недоволен сменой деятельности, стало снижение уровня дохода (31%). Также респонденты жалуются на низкую востребованность новой профессии на рынке труда и отсутствие перспектив для дальнейшего роста (16%)

Наиболее удачными считаются переходы из инженерно-технических работников (ИТР) в сферу IT и HR, а также смена специализации внутри медицинской профессии. В то же время инженеры, ставшие рабочими, и бухгалтеры, ушедшие в продажи, чаще сожалеют о своем выборе

