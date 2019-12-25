"Мосты Доверия 2.0": как петербургские HR-специалисты помогают мамам особенных детей найти работу

В Доме Лумберга на Перекупном переулке, 9, состоялась конференция "Мосты Доверия 2.0". Мероприятие, организованное сообществом IT HR СПб и компанией AdAurum Group, стало площадкой для продолжения диалога между предпринимателями и мамами детей с особенностями развития.

В рамках конференции эксперты в области HR и бизнеса провели для участниц проекта "Путь к себе" серию практических активностей: мастер-класс по профориентации, лекции, бизнес-игру и индивидуальные консультации. Инициатива объединяет 15 матерей из волонтерского проекта "Социальный кислород", которое поддерживает 125 петербургских семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Для многих женщин, оказавшихся в подобной жизненной ситуации, вопрос профессиональной самореализации стоит особенно остро. Конференция помогла им не только поверить в свои силы, но и получить конкретные инструменты для старта. Как отметила одна из участниц, за несколько часов она смогла получить актуальную информацию о рынке труда, консультацию коуча и разработать план действий, уходя с мероприятия с четким пониманием своих следующих шагов.

Специалисты помогли участницам "упаковать" и презентовать свои уникальные компетенции. В ходе обсуждений поднимались актуальные вопросы трудоустройства, рассматривалась свежая статистика и влияние искусственного интеллекта на процесс найма. Мамы получили доступ к списку ресурсов для поиска работы, включая неочевидные, но эффективные площадки.

Организаторы высоко оценили результаты встречи, отметив проактивность и искреннюю заинтересованность участниц. По их словам, взаимодействие оказалось взаимовыгодным: специалисты HR-сферы увидели огромный потенциал и готовность к действию со стороны матерей. Успех мероприятия подтвердил востребованность подобных инициатив и готовность сторон к дальнейшему сотрудничеству.

Фото: Влад Киселев