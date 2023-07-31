Редкий хантавирус стал причиной смерти троих пассажиров лайнера

Из-за вспышки заболевания на борту скончались три человека, еще один пассажир борется за жизнь.

Три человека погибли из-за вспышки так называемого хантавируса на борту лайнера MV Hondius. Борт следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает ТАСС.

Представитель Всемирной организации здравоохранения уточнил, что опасный вирус подхватили шесть человек во время путешествия в Атлантическом океане. Трое погибли на месте, еще один человек борется за жизнь в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Кроме того, известно о еще пяти спорных случаях заражения, которые "вызывают подозрения".

Отметим, что хантавирусы принадлежат семейству вирусов Hantaviridae, которые могут вызывать у человека тяжелые инфекционные осложнения. Чаще всего заболевание наблюдается в популяциях диких грызунов и летучих мышей, кротов и рептилий. Основной путь заражения — аэрогенный: вирус попадает в организм воздушно-капельным путем, реже — через укусы грызунов или контакт с их биологическими жидкостями.

