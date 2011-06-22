100-рублевую купюру продают в Новосибирске за 7 млн рублей

100-рублевую банкноту пользователь Авито выставил на продажу за 7 млн рублей. Это памятная купюра 2018 года, посвященная Чемпионату мира по футболу. Информация появилась на официальном сайте торговой площадки.

Пользователь уверяет в подлинности и отмечает, что в правом углу расположен специальный код, который содержит ссылку на страницу Банка России. По его данным, банкноту серии АА произвели в 2018 году. Такая серия является стартовой, поэтому пользуется повышенным спросом у коллекционеров.

На лицевой стороне изображен мальчик с мячом, мечтающий о достижениях. А на оборотной — летящий футбольный мяч и список городов-организаторов чемпионата. Отмечается, что тираж 100-рублевой купюры составил 20 млн экземпляров. Цена на них не может быть экстремально высокой, только если банкнота не имеет редкого сочетания цифр в номере.

Скриншот торговой площадки Авито.

