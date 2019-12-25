Дивеев заключил контракт с "Зенитом" до конца июня 2029 года

Он назвал желание расти и высокую конкуренцию главными причинами своего решения.

Игорь Дивеев в интервью Sport24 объяснил, почему принял решение перейти в петербургский "Зенит". Основными причинами защитник назвал желание расти и высокую конкуренцию. Дивеев отметил, что в 26 лет чувствует, что может развиваться и развиваться. Учитывая уровень футболистов, которые играют в "Зените", для прогресса есть все условия.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. Зимой центральный защитник в рамках обмена на Лусиано Гонду присоединился к петербургскому клубу и заключил контракт до конца июня 2029 года.

