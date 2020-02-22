Агент посоветовал "Зениту" продлить контракт с Дугласом Сантосом

Футбольный агент Паулу Барбоза посоветовал футбольному клубу "Зенит" продлить контракт с защитником Дугласом Сантосом. Об этом он заявил "РИА Новости".

По словам агента, 32-летний бразилец сможет еще как минимум два года играть на высшем уровне. Он считает, что "Зениту" нужно пораньше определиться с будущим Дугласа Сантоса. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает летом 2027 года.

Остался один год контракта, значит, в принципе клуб может его продать. У него есть рынок, он вполне может найти хороший клуб, особенно в Бразилии. Но также может продолжать играть в "Зените". Паулу Барбоза, футбольный агент

Дуглас Сантос играет в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал пятикратным чемпионом России. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 21 матч во всех турнирах и забил два гола.

