Агент заявил, что Данило не перейдет в "Зенит" из-за приоритета Европы

Полузащитник "Ботафого" рассматривает продолжение карьеры в европейских клубах.

Футбольный агент Паулу Барбоза сообщил, что полузащитник бразильского клуба "Ботафого" Данило, вероятнее всего, не станет игроком петербургского "Зенита". Причиной он назвал приоритет футболиста в пользу продолжения карьеры в Европе, пишет РИА Новости.

По словам агента, игрок является востребованным и рассматривает возможность перехода в один из европейских клубов, что делает его трансфер в Россию маловероятным.

Ранее сообщалось, что "Зенит" направил предложение о покупке футболиста. По данным источников, сумма сделки могла составить около 13 млн евро, а также включать зачет задолженности бразильского клуба перед петербуржцами за предыдущий трансфер.

Данило 24 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 8 голов, а также сыграл 2 матча за сборную Бразилии, отличившись 1 раз.

Ранее Вендел заявил, что "Зенит" намерен выиграть чемпионство в РПЛ.

Фото: Piter.tv