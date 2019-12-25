Агент заявил, что Данило не перейдет в "Зенит" из-за приоритета Европы

Футбольный агент Паулу Барбоза сообщил, что полузащитник бразильского клуба "Ботафого" Данило, вероятнее всего, не станет игроком петербургского "Зенита". Причиной он назвал приоритет футболиста в пользу продолжения карьеры в Европе, пишет РИА Новости.
По словам агента, игрок является востребованным и рассматривает возможность перехода в один из европейских клубов, что делает его трансфер в Россию маловероятным.
Ранее сообщалось, что "Зенит" направил предложение о покупке футболиста. По данным источников, сумма сделки могла составить около 13 млн евро, а также включать зачет задолженности бразильского клуба перед петербуржцами за предыдущий трансфер.
Данило 24 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 8 голов, а также сыграл 2 матча за сборную Бразилии, отличившись 1 раз.
Ранее Вендел заявил, что "Зенит" намерен выиграть чемпионство в РПЛ.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все