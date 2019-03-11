В Петербурге более 90% работ планируют заранее

В Петербурге 93% работ планируют заранее, рассказали 4 мая в Государственной административно-технической инспекции. С начала года выдано 1,6 тыс. ордеров, что на 2,9% больше, чем в 2025-м. Такую планку Северная столица держит уже 3 года.

Работами управляет Единая городская координационная платформа, в которой собрано свыше 6 тыс. объектов. Система позволяет синхронизировать работы по срокам и локациям и объединяет благоустройство, ремонт дорог, инженерные сети и реставрацию. За четыре месяца вне графика производители оформили 7% ордеров.

Системная координация и высокий уровень планирования позволяют городу не снижать темпы работ и последовательно развивать инфраструктуру, сохраняя комфорт жизни в современном мегаполисе. Пресс-служба ГАТИ

