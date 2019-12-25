С началом агротехнического периода в Петербурге нейросетевые комплексы "Городовой" Государственной административно-технической инспекции вновь включили функцию выявления повреждений асфальтового покрытия во дворах. На зиму ее отключают, поскольку проводить капитальный ремонт дорог невозможно.

В прошлом сезоне восемь комплексов с искусственным интеллектом выявили ямы на 123 территориях. В 2026 году муниципальные образования получили около 100 ордеров. Всего в Общегородской координационной платформе находятся свыше 450 объектов.

