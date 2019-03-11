Количество территорий ЗНОП планируют увеличить в Петербурге

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь сообщил 4 мая, что в парламент внесен законопроект, который расширяет площадь территорий зеленых насаждений общего пользования. По его словам, вопрос очень актуален для горожан. Ранее жители Невского района обращали внимание на необходимость увеличения площади парков и скверов: люди хотят больше мест для отдыха и прогулок.

Так, планируется увеличить количество территорий ЗНОП на 40 гектаров. Если законопроект примут, то зеленее станут все 17 районов.

При этом в Невском районе общая площадь ЗНОП городского значения увеличивается на 1,4 га, местного значения – на 6,3 га. Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа

