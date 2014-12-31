Петростат отказался раскрыть депутатам данные по смертности в Петербурге

Руководитель Петростата Александр Кукушкин 15 апреля выступил с докладом на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга. После его выступления депутат от партии "Яблоко" Ольга Штанникова попросила рассказать о цифрах по смертности в городе.
Парламентарий пояснила, что организации, помогающие бездомным людям, уже несколько лет не могут получить эти сведения. Только на основе такой статистики можно понять, сколько в Северной столице граждан без определенного места жительства.
Кукушкин ответил, что правительство России приняло решение о приостановке публикации данных согласно закону о статистике. Он добавил, что цифры по смертности по-прежнему собираются, но не обнародуются. Как только чиновники получат соответствующее разрешение, эти сведения будут опубликованы.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все