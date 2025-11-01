Внучка героя-панфиловца получила российское гражданство в Петербурге

Оформить документы удалось благодаря помощи миграционной службы.

В Санкт-Петербурге состоялось знаковое событие для семьи потомков героя Великой Отечественной войны. Внучка воина-панфиловца Николая Бобнева получила российское гражданство. Торжественная церемония вручения паспорта прошла в городском управлении МВД. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Татьяна Бобнева вместе с семьей переехала на постоянное место жительства в Петербург из Казахстана несколько лет назад. По ее собственным словам, несмотря на долгие годы жизни в другой стране, Россия всегда оставалась для нее настоящей Родиной. Чувство принадлежности к ней не угасло и после распада Советского Союза.

Процесс оформления гражданства оказался непростым. Часть необходимых архивных документов была утрачена, что создавало серьезные препятствия. Однако на помощь пришли сотрудники миграционного управления. Они направили запросы в различные ведомства и архивы, сумев восстановить все требуемые данные. После тщательной проверки было вынесено положительное решение.

Напомним, что дед Татьяны, Николай Бобнев, в годы войны защищал Москву. Он служил в рядах знаменитой дивизии под командованием генерала Панфилова, бойцы которой покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений.

Фото: Telegram / Ирина Волк