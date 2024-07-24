ВЦИОМ: более 80% россиян гордятся своим гражданством

Аналогичный показатель был зафиксирован в 2024 году.

Большинство россиян гордятся своим гражданством. Об этом сообщается из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Опрос проходил 26 октября среди граждан России старше 18 лет. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек. По итогам опроса 81% респондентов заявили, что гордятся своим гражданством. Аналогичный показатель был зафиксирован в 2024 году.

Также сообщается, что 43% опрошенных определяют себя прежде всего как гражданина России. Больше половины участников опроса уверены, что многонациональность России делает страну скорее сильнее. Кроме того, 23% респондентов не замечают ни позитивного, ни негативного влияния этого фактора на страну.

Ранее мы сообщали, что более половины россиян постоянно чувствуют себя уставшими.

Фото: pixabay.com