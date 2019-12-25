ВЦИОМ: более половины россиян постоянно чувствуют себя уставшими

Среди самых частых причин усталости россияне называли нервную и ответственную работу.

Более половины россиян постоянно чувствуют себя уставшими. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних жителей России. По его результатам 37% респондентов чувствуют усталость ежедневно. Также отмечается, что 26% опрошенных "устают" несколько раз за неделю. Среди тех, у кого усталость наблюдается раз в месяц, зафиксировано 17%.

Количество тех, кто устает пару раз в полгода, год и реже, составило 7%. Отсутствие усталости проявили 8% респондентов. Еще 5% затруднились с ответом. Среди самых частых причин усталости россияне называли нервную и ответственную работу, а также множество психологически трудных ситуаций.

Фото: Pixabay.com