  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в тайное чипирование
Сегодня, 14:50
66
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в тайное чипирование

0 0

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал, сколько россиян верят в тайное чипирование. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического центра.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Среди опрошенных 29% заявили, что верят в тайное чипирование. Чаще остальных в это время верят люди в возрасте от 44 до 57 лет (35%). При этом 66% процентов россиян заявили о невозможности чипирования.

Ранее петербуржцы описали идеальное предложение руки и сердца.

Фото: Pixabay.com

Теги: вциом, опрос, чипирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии