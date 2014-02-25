В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал, сколько россиян верят в тайное чипирование. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического центра.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Среди опрошенных 29% заявили, что верят в тайное чипирование. Чаще остальных в это время верят люди в возрасте от 44 до 57 лет (35%). При этом 66% процентов россиян заявили о невозможности чипирования.

Фото: Pixabay.com