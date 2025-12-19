В Петербурге пересмотрят школьные методички о блокаде после жалоб учеников

Методические рекомендации о блокаде Ленинграда отправят на доработку.

Методические материалы для проведения патриотических уроков о блокаде Ленинграда в школах Санкт-Петербурга будут переработаны после жалоб учащихся и общественного резонанса.

Все действующие методические рекомендации для учителей по проведению уроков, посвященных блокаде Ленинграда, подлежат пересмотру. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по образованию. Решение принято после обращений школьников, родителей и представителей общественности, обративших внимание на спорные формулировки в учебных материалах. В Смольном уточнили, что пособие было разработано несколько лет назад Академией постдипломного педагогического образования. В рекомендациях, в частности, содержались советы "избегать" утверждений о том, что все блокадники являются героями, а также не поощрять отождествление школьников с жителями и защитниками осажденного Ленинграда. Кроме того, авторам методички предлагалось акцентировать внимание на "позитивной" информации о блокадных днях.

После того как фрагменты рекомендаций были опубликованы в интернете и вызвали широкое обсуждение, в Комитете по образованию признали формулировки некорректными. В ведомстве заявили, что замечания педагогов и общественности являются обоснованными, а отдельные положения методички были названы "крайне неудачными".

Комитет по образованию поручил руководству Академии постдипломного педагогического образования пересмотреть и отредактировать все методические материалы по теме блокады. Также сообщается, что пособия будут направлены на дополнительную экспертизу.

