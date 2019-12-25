Поселок Новоселье станет городом

В Ленинградской области Законодательное Собрание приняло решение о присвоении поселку Новоселье статуса города. Как рассказали в региональном парламенте, фактически там проживают свыше 20 тыс. человек, а к 2040 году численность населения может достигнуть 83 тыс. человек.

По словам председателя ЗакСа Сергея Бебенина, Новоселье за последние 8 лет стало иметь всю необходимую инфраструктуру для районного центра. Статус города поддерживает само население.

Закон утверждает, что в городе должны жить не менее 12 тыс. человек. Также необходимы капитальная и индивидуальная застройка и развитая инфраструктура.

