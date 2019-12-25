Петербургский ЗакС решили покинуть два депутата

Речь идет о депутатах Малькевиче и Шишлове.

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что 29 марта парламент рассмотрит заявления о досрочном сложении полномочий двух депутатов по собственному желанию.

Уточняется, что Александр Малькевич решил отправиться на спецоперацию. Он уже обладает боевым опытом и награжден орденом Мужества. В стенах ЗакСа депутат был автором и инициатором законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и сохранение памяти о героях. Кроме того, Александр Александрович многократно доставлял гуманитарные грузы. В конце прошлого года ему предъявили обвинение по статье о растрате в особо крупном размере.

Помимо этого, городской парламент будет рассматривать заявление депутата Александра Шишлова. Отметим, что главу фракции "Яблоко" недавно оштрафовали на 1,5 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики).

