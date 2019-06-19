Затонувший буксир "Капитан Ушаков" поднимут со дна Невы в конце мая

Подготовительные работы к сложной операции уже начались.

Частично затонувший у причала Балтийского завода буксир "Капитан Ушаков" будет поднят на поверхность в конце мая. Как сообщает "КоммерсантЪ Северо-Запад", Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ), ответственный за строительство судна для Минобороны, наконец нашел необходимые для этого средства.

Подготовительные работы к сложной операции уже начались. Стоит отметить, что сроки подъема буксира неоднократно сдвигались из-за серьезных финансовых проблем на самом заводе. В результате судно вынуждено было провести под водой всю зиму.

Инцидент привел к возбуждению уголовного дела по факту нарушения правил безопасности. Предварительная оценка ущерба варьируется от 500 до 900 млн рублей в зависимости от того, насколько серьезно поврежден буксир.

Финансовое положение самого Ярославского судостроительного завода остается тяжелым. Предприятие несет убытки и является фигурантом множества судебных исков на миллиарды рублей, связанных со срывом обязательств по поставкам. В настоящее время ЯСЗ находится под действием нескольких банкротных исков.

Ранее мы сообщили о том, что Ладожский мост не будут разводить до 4 мая из-за ремонтных работ.

Фото: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России