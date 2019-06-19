Нетрезвого юношу на Nissan в селе Путилово останавливали со стрельбой

В Ленинградской области экипаж ДПС в ходе погони со стрельбой пресек поездку нетрезвого юноши на машине Nissan Qashqai, которая принадлежала его знакомому. Инцидент произошел в селе Путилово, рассказали в МВД России.

Молодой человек проигнорировал требование остановиться для поверки документов и попытался скрыться. Тогда началось преследование автомобиля. Чтобы остановить кроссовер, один из правоохранителей применил табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух. На Советской улице беглец не вписался в крутой поворот, в результате иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

За рулем был 18-летний житель деревни Воловщина с явными признаками алкогольного опьянения. В отношении лихача составлен ряд административных материалов, в том числе по ст. 12.3, ст. 12.25 и ст. 12.26 КоАП РФ. Правонарушитель доставлен в специальное помещение для задержанных лиц, а транспортное средство находится на штрафстоянке.

