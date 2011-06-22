Полицейские проверили почти более 500 человек и сотни машин в ходе рейда в Ломоносовском районе

Ленинградской области сотрудники полиции провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности на трассах. Основные проверки прошли на Красносельском шоссе в посёлке Новоселье. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейда были проверены 426 автомобилей и 506 граждан, среди которых оказалось 104 иностранных гражданина. В отдел полиции были доставлены 9 человек. Шестеро из них привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, один – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, ещё один иностранец занесён в реестр контролируемых лиц, а один – за управление транспортом без права управления.

Кроме того, зарегистрирован материал проверки по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ, и изъят автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений ПДД и составили 10 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем с нечитаемыми номерами, отсутствие регистрации транспортного средства, нарушение правил перевозки детей и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Проведённое мероприятие позволило выявить и пресечь нарушения законодательства, а также повысить уровень безопасности на областных трассах. В ГУ МВД России отметили, что подобные рейды находятся на контроле руководства и будут продолжены по всему региону.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти