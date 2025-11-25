Суд взыскал с "Город+" 80 тысяч рублей по делу о публикации про "смердящий чемодан без ручки"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил разбирательство вокруг публикации "Город+ — смердящий чемодан без ручки". В итоге государственное учреждение "Город+" не только проиграло основной спор, но и обязано компенсировать судебные расходы ответчикам.

Изначально "Город+" пыталось через суд признать сведения, размещённые на сайте gorodplus.tv, недостоверными и порочащими деловую репутацию. Учреждение также требовало удалить спорные материалы и ссылки на них. Однако суд первой инстанции в июне 2025 года отказал в удовлетворении иска, а апелляция это решение подтвердила.

После этого ответчики обратились за компенсацией расходов на юристов. В итоге с "Город+" взыскали 65 тысяч рублей в пользу "Интерактивных Медиа Решений" и ещё 15 тысяч рублей — в пользу "Медиа Платформы". Общая сумма составила 80 тысяч рублей.

Суд отметил, что при определении размера компенсации учитываются сложность дела, объём процессуальных действий и рыночная стоимость юридических услуг. В данном случае часть заявленных расходов признали чрезмерной, поэтому выплаты были сокращены.

Определения суда подлежат немедленному исполнению, однако стороны ещё могут их обжаловать в апелляции в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")