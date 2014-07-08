Unicredit требует вернуть 827 млн рублей через залог имущества ТРК "Радуга"

Unicredit пытается забрать торговый комплекс Радуга за долги.

Банк Unicredit, входящий в группу Unicredit, обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к холдингу Ralmir Holding B.V., владельцу торгово-развлекательного комплекса "Радуга". Цель иска — взыскание долга в размере 827,4 млн рублей с обращением взыскания на заложенное имущество, сообщает издание "Ведомости".

Заявление было принято к производству в начале сентября, следующее заседание назначено на 29 октября. Согласно сведениям ЕГРН, в 2019 году банк заключил с компанией три ипотечных договора: два на строения комплекса общей площадью 124 тыс. кв. м и один на земельный участок площадью 25 гектаров.

Срок действия договоров истек в феврале 2025 года, однако обременения с объектов не были сняты. В ноябре 2024 года, а также в январе и июне 2025 года стороны подписали дополнительные соглашения, детали которых не раскрываются.

Фото: Piter.TV