С петербургского бизнесмена взыскали свыше 600 тыс. рублей за хищение электроэнергии

За незаконное потребление электроэнергии с владельца строительной компании в Центральном районе Санкт-Петербурга взыскали более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили "Петербургскому дневнику" представители "Россетей Ленэнерго".

Как стало известно, энергетики во время проверки обнаружили незаконное использование электропотребления компании без заключенного договора. Так, хищение электричества зафиксировали по адресам: улица Черняховского, дом 11А, и Греческий проспект, дом 5А.

Сооружения отключили от электричества и объяснили, как должна проводиться процедура подключения по договору. Нарушителю озвучили сумму потребления без соответствующих документов согласно действующему законодательству РФ. Однако меры досудебного урегулирования не помогли. Тогда представители "Россетей Ленэнерго" обратились в суд.

В результате строительная компания выплатила 600 тыс. рублей взыскания. Такая сумма предусмотрена за незаконное энергопотребление. Неучтенное потребление электроэнергии крайне невыгодно: его стоимость значительно выше, чем затраты при законном потреблении, напомнили специалисты "Россетей Ленэнерго".

Фото: Pxhere