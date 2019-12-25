Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом

В суде сочли обоснованными требования ПСБ.

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего заместителя российского министра по обороне Тимура Иванова. Инстанция открыла процедуру реализации имущества бывшего военачальника. Соответствующими данными поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на постановление из зала суда.Известно, что органы власти сочли обоснованными и включили в реестр требований кредиторов Тимура Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей. Из данной суммы порядка 175 миллионов рублей являются основной задолженностью по кредиту. В СМИ уточнили, что реализацию имущества суд открыл, отказавшись от начальной процедуры банкротства – реструктуризации долгов. Такой порядок используется в отношении лиц, имеющих неснятую судимость за экономическое преступление. Также судебная инстанция утвердила финансовым управляющим Иванова Игоря Минаева из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".

На заседании во вторник, 25 ноября, суд сообщил о том, что от ранее от находящегося в СИЗО Тимура Иванова поступило заявление. В документе мужчина признал долг перед банком и попросил ввести сразу процедуру реализации имущества. Представитель ПСБ передал суду выписку из ЕГРН. В ней говорилось о том, что квартира, находящаяся в залоге у ПСБ в качестве обеспечения по кредиту, по-прежнему остается в собственности фигуранта расследования. Ранее Московский городской суд от 1 июля приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Уголовное дело слушалось в закрытом от общественности режиме.

Следственные органы установили, что в 2015 году фигурант расследования, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Тимуру Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части денежных средств у банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход международного санкционного давления. В нд незаконно забрали у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи иностранной валюты. Затем компанию в лице Агентства по страхованию вкладов признали потерпевшей стороной. Судебная инстанция постановила взыскать солидарно с обоих фигурантов расследования в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего ("Главного управления обустройства войск") - на 216,5 миллионов был удовлетворен в полном размере.

Напомним, что в отношении Тимура Иванова сейчас также расследуется уголовное дело о взятках. Вместе с ним проходят подозреваемыми генеральный директор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин. Последний дал признательные показания и заключил сделку со следствием.

Фото: Piter.tv