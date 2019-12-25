  1. Главная
Тимур Иванов признал долг в деле о банкротстве
Сегодня, 11:16
В судебном заседании объявлен перерыв до 25 ноября.

Официальный представитель банка ПСБ, требующего признать банкротом осужденного бывшего заместителя министра по обороне России Тимура Иванова, заявил в арбитражном суде города Москвы о том, что фигурант расследования признал долг и просит сразу открыть процедуру реализации его имущества. Соответствующее заявление сделал корреспондент информационного агентства "РИА Новости", находящийся в зале слушаний.

Как нам сообщил адвокат по уголовному делу, господин Иванов направил в адрес арбитражного суда Москвы ходатайство, во-первых, о признании долга, а во-вторых, ходатайство о введении сразу процедуры реализации имущества.

представитель банка ПСБ

Сторона истца отмечает, что адвокат прислал это сообщение 20 октября, а поступление ходатайства в судебную инстанцию ожидается 12 ноября. На предыдущем заседании суда банк увеличил сумму своих требований к должнику на семь миллионов рублей. Теперь речь идет о 228 миллионах рублей. Инстанция по просьбе представителя ПСБ объявила в заседании перерыв до 25 числа.

Тимуру Иванову ужесточили обвинение по второму делу.

Фото: Piter.tv

