Бренд одежды Gate 31 в Петербурге оказался на грани закрытия из-за убытков

Российский бренд одежды Gate 31 столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и может закрыть магазины. По итогам первого квартала 2026 года компания получила совокупный убыток в размере 31 млн рублей. Об этом сообщил основатель марки Денис Шевченко изданию "Собака.ru".

По его словам, на ситуацию повлияло решение не сокращать розничную сеть и штат сотрудников на фоне охлаждения фешен-рынка. В настоящее время окончательное решение о закрытии бизнеса пока не принято.

Сейчас у бренда насчитывается 16 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а общая численность сотрудников составляет 287 человек, включая персонал производства.

Финансовые показатели компании ухудшались и ранее. В 2025 году выручка снизилась на 25% и составила 194,4 млн рублей, а чистая прибыль сократилась на 30% — до 26,7 млн рублей.

Эксперты отмечают, что ситуация характерна для всего рынка одежды. Ритейлеры сталкиваются с ростом издержек, высокой стоимостью заемных средств и снижением покупательской активности. В таких условиях компаниям приходится пересматривать бизнес-модели, сокращать офлайн-продажи и делать ставку на онлайн-каналы.

Ранее на Piter.TV: сезон фонтанов в Петергофе планируют открыть 25 апреля.

Фото: pxhere.com