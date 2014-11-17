Совкомбанк подал иск о банкротстве крупного петербургского подрядчика "Геоизол"

Совкомбанк 15 апреля обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с заявлением о банкротстве ООО "Геоизол". Об этом свидетельствуют данные сервиса "Электронное правосудие". Компания входит в число крупнейших подрядчиков городской администрации в строительной сфере, включая дорожное хозяйство. Объем государственных контрактов в 2024 году достиг 12,4 миллиарда рублей.

Сумма претензий банка составляет 3,5 миллиона рублей. Аналогичная цифра фигурирует в другом иске. В 2025 году Совкомбанк выступил гарантом "Геоизола" перед заказчиком СПб ГКУ "Ленводхоз" по контракту на капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Деривационный канал". Подрядчик не выполнил обязательства, и "Ленводхоз" потребовал от банка выплаты 3,39 миллиона рублей. Банк перечислил эти деньги, а затем по условиям договора попросил "Геоизол" возместить их. Компания этого не сделала. Помимо основного долга, кредитная организация требовала 100 тысяч рублей штрафа, проценты и пени.

В ноябре 2025 года банк обратился в Арбитражный суд Костромской области, который в январе 2026 года встал на его сторону. Однако взыскать средства через исполнительное производство не удалось. Заявление Совкомбанка стало уже пятым иском о банкротстве, поданным к "Геоизолу" за последние два года. Дело до сих пор не возбудили из-за неверного оформления документов истцами. Всего, по данным СПАРК, в 2025 году к компании подали 179 исков на сумму свыше 20 миллиардов рублей, а в 2026 году — 61 иск на 3,8 миллиарда. Среди крупнейших кредиторов — Т-Банк с долгом 1,143 миллиарда, ППК "Военно-строительная компания" с исками более чем на 10 миллиардов и ФГБУ "Морспасслужба" с требованием 2,6 миллиарда рублей.

Комитет по транспорту Петербурга недавно подал пять исков к "Геоизолу" почти на 820 миллионов рублей из-за срыва строительства электробусного парка на Ржевке. Подрядчик допустил многомесячные просрочки. Контракт на 11,7 миллиарда рублей расторгли в ноябре 2025 года после того, как город выделил 4,3 миллиарда, а сроки сдвинулись почти на два года.

