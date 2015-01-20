Петербуржец, призывавший к насилию и бросивший бутылку с балкона, отправлен на принудительное лечение

Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление по делу Андрея К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства по признакам расы, национальности и отношения к религии"). Об этом информирует Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

25 июля 2025 года обвиняемый, находясь на балконе квартиры на улице Коммунаров, публично выкрикивал в адрес людей во дворе оскорбительные высказывания, угрозы и призывы к насилию. Среди присутствующих были семья с малолетними детьми и женщина в хиджабе. Его действия были направлены против лиц неславянской внешности и исповедующих ислам, а также их религиозных символов. Кроме того, он бросил в сторону людей стеклянную бутылку.

Суд признал Андрея К. невменяемым и освободил его от уголовной ответственности. Вместо наказания ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

