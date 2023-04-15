В отношении жительницы Мурино возбудили дело за оскорбление чувств верующих в интернете

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. По данным, опубликованным в социальных медиа, жительница города Мурино Всеволожского района разместила в мессенджере фотографию, содержащую изображение, которое было воспринято как оскорбительное для верующих. Доступ к этому контенту был открыт для неограниченного круга лиц через интернет, сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Следственный отдел по городу Мурино Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области инициировал уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ, касающейся нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.

В настоящее время установлена личность подозреваемой, предпринимаются меры к ее задержанию. После этого ей будет предъявлено обвинение, и будет избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются, и власти работают над выяснением всех обстоятельств преступления, а также принимают меры для устранения факторов, способствовавших его совершению.

Ранее следователи провели допрос воспитательницы из Северодвинска, избившей детей в ясельной группе.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области