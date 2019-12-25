Следователи провели допрос воспитательницы из Северодвинска, избившей детей в ясельной группе

Следователи провели допрос воспитательницы из детского сада в Северодвинске, которая подозревается в жестоком обращении с детьми в ясельной группе. Как сообщили изданию "КП-Петербург" в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области, 46-летняя женщина признала свою вину и выразила готовность понести наказание. На данный момент она находится в статусе подозреваемой, и мера пресечения в отношении нее не избиралась. В ходе допроса воспитательница не раскрыла причины своего поведения.

Кроме того, по уголовному делу будет допрошена младшая воспитательница (няня): ее действия также получат правовую оценку. Информация о жестоком обращении с детьми стала известна после того, как в городских группах в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как воспитательница бьет детей за непослушание, берет их за шкирку и швыряет. Предположительно, эти записи были сделаны нянечкой, которая могла тайком зафиксировать издевательства. По словам родителей, в переписке нянечка использовала нецензурную лексику в адрес детей и подначивала старшую коллегу.

Воспитательница проработала в детском саду почти шесть лет, и до этого на нее не поступало жалоб. Однако последние три месяца она работала в две смены, так как ее коллега ушла в декрет, что, возможно, привело к выгоранию. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы. Старший сын подозреваемой обратился к гражданам с просьбой не устраивать самосуд.

