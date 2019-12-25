Юная подозреваемая в убийстве 17-летнего подростка в Петербурге жаловалась на буллинг

Подростки два месяца планировали преступление.

17-летний лицеист Петр* пропал 16 марта, а через три дня его останки были обнаружены в болотистой местности у железнодорожной станции на юге города. По подозрению в убийстве и расчленении подростка были задержаны двое: 16-летний Николай* и его подруга, 11-классница Виктория*. Знакомые Виктории подтвердили "КП-Петербург", что она ранее жаловалась на травлю в школе и неподобающее поведение со стороны Петра.

По версии следствия, Николай* совершил убийство по наводке Виктории, которая утверждала, что Петр* насиловал ее во время их отношений. Подростки два месяца планировали преступление, и в итоге Николай* расправился с жертвой, попытавшись скрыть улики, но был задержан на месте преступления. На допросе он заявил, что действовал по просьбе подруги. Виктория*, в свою очередь, отказалась давать показания против себя.

Виктория* и Петр* начали встречаться в девятом классе. Оба учились в одной школе, но в параллельных классах. Петр* увлекался точными науками и мечтал стать инженером, а Виктория любила аниме, видеоигры и тоже интересовалась математикой. Их знакомство началось с совместной подготовки к ЕГЭ. Однако после того как Петр* поступил в физматлицей, а Виктория* осталась в своей школе, отношения начали портиться. Пара часто ссорилась и в итоге рассталась летом 2025 года. После разрыва Виктория* изменилась: стала более агрессивной, вела Telegram-канал с постами ненависти и цитатами из фильмов ужасов.

Друзья отмечают, что после расставания девушка боялась Петра*. Однажды она впала в ступор, увидев его забытую обувь в гардеробе школы, хотя он уже год там не учился. Причины страха она не озвучивала.

Детский психолог Наталья Искра считает, что Виктория* нуждалась в психологической помощи. По ее словам, подростки, пережившие насилие в отношениях, могут испытывать диссоциацию — разделение образа бывшего партнера на "хорошего" и "плохого". Хаотичные отношения Виктории* после разрыва могли быть попыткой забыть Петра* и снова почувствовать себя любимой.

Друзья Петра* категорически отвергают обвинения в его адрес. Они описывают его как доброго и интеллигентного парня, который хорошо учился, участвовал в олимпиадах и профессионально играл в шахматы. По их словам, он никогда не проявлял агрессии. Психолог подчеркивает важность психологической поддержки подростков и донесения до них информации о возможности обращения за помощью. Часто сверстники могут предотвратить трагедию, если вовремя заметят тревожные сигналы.

* Имена подростков изменены