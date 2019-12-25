Девочка из Смоленска, которую похитили и держали в заточении 3 дня, боится автомобилей у дома

До сих пор семья отказывается давать интервью представителям прессы, ссылаясь на усталость от бесконечных звонков и вмешательства в личную жизнь.

В истории о 9-летней девочки, ставшей жертвой похищения в Смоленске и проведшей три дня в заключении, раскрыты новые подробности. Близкий друг семьи школьницы поделился деталями инцидента с изданием "КП-Петербург", отметив, что ребенок постепенно восстанавливается после пережитых потрясений, но психологические последствия неизбежны.

По собеседника издания, девочка держится достойно, она стойко преодолела стресс. Однако теперь она пугается посторонних автомобилей возле дома. Родственники поначалу были насторожены, выгуливая собаку осмотрительно, опасаясь назойливых журналистов. До сих пор семья отказывается давать интервью представителям прессы, ссылаясь на усталость от бесконечных звонков и вмешательства в личную жизнь.

Источник подтвердил достоверность версии, озвученной ранее ентством ТАСС: злоумышленник тайно вынес девочку из подъезда, спрятав ее в сумку или пакет, что позволило избежать фиксации камерами наблюдения.

Затем похититель перевозил ее в разные места, прежде чем доставить в жилище своей подруги, находившееся буквально в 300 метрах от дома жертвы. Ни сам преступник, ни его подруга не применяли физическое насилие против ребенка.

Вместе с тем остается неясным мотив преступления. Собеседник издания повторяет: разгадки пока нет. Мама девочки не была знакома с похитителем лично. Версия о родстве мужчины с ребенком — ложь, которую следствие давно отвергло. Однако важно отметить, что преступник имел связь с семьёй малышки — он состоял в отношениях с кузиной биологического отца ребёнка, — добавил близкий родственник семьи.

Согласно хронологии событий, утром 24 февраля девочка покинула квартиру, намереваясь выйти на прогулку с питомцем. В лифте ей встретился рецидивист Сергей Г., осужденный ранее за распространение наркотиков и кражи. При помощи угроз мужчине удалось поместить жертву в пакет и перенести в собственный автомобиль марки ВАЗ-2109. Пострадавшая была найдена благодаря отслеживанию телефонной сим-карты похитителя и обнаружения волос ребенка в салоне транспортного средства. Выяснилось, что ребенка удерживала Наталья Л., подруга задержанного, работающая кассиром в магазине и имеющая крупные коммунальные долги. Женщина утверждала, что ничего не знала о похищении, считая девочку племянницей возлюбленного. Судьба обеих взрослых преступников решится судом: каждому из них грозит наказание сроком от 5 до 12 лет лишения свободы. Тем не менее, обвиняемые продолжают уклоняться от сотрудничества со следствием, отказываясь раскрывать мотивы совершенного деяния.

Фото: Freepik