В Петербурге почтили память убитого девятилетнего Паши

На Южном кладбище Северной столицы спустя сорок дней после гибели почтили память мальчика, ставшего жертвой преступника. Могила ребенка утопает в цветах.

В Санкт-Петербурге родные и неравнодушные граждане посетили захоронение девятилетнего Паши, который стал жертвой жестокого убийства. Дата его гибели миновала сорок дней назад. Траурное событие состоялось на Южном кладбище города, где покоится мальчик.

Могила ребенка оказалась полностью усыпана детскими игрушками и живыми цветами, которые принесли скорбящие. Среди пришедших почтить память были замечены и родственники погибшего.

Напомним, трагедия развернулась в конце января. Тридцатого числа мальчик ушел гулять и бесследно исчез. К его поискам оперативно подключились сотрудники правоохранительных органов и отряды волонтеров. В ходе расследования было установлено, что ребенка заманил злоумышленник на автомобильной парковке у торгового центра. Тридцативосьмилетний мужчина на белой иномарке поджидал детей, предлагая им денежное вознаграждение за интимные услуги.

Подозреваемого задержали второго февраля в Псковской области. Им оказался некий Петр Ж. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном и указал место, где спрятал тело. Останки погибшего обнаружили в водоеме, расположенном на территории Ломоносовского района Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что Следственный комитет возбудил дело о халатности после убийства 9-летнего мальчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области