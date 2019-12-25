Вагоновожатый-педофил в Петербурге снимал порнографическое видео с девочкой

Скандал вспыхнул в трамвайном депо.

56-летний работник петербургского трамвайного парка обвиняется по статьям Уголовного кодекса — "Развратные действия" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов". По информации следствия, преступления совершались с февраля по сентябрь 2025 года. Об этом "Ленте.ру" сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина через мессенджер вступил в контакт с девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. Он совершал в ее отношении развратные действия, которые фиксировал на камеру мобильного телефона. Также обвиняемый требовал от ребенка самостоятельно снимать и отправлять ему порнографические видео.

Подозреваемого задержали, после чего он полностью признал свою вину. По ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Арест продлится два месяца — до завершения предварительного расследования.

Фото: Piter.TV