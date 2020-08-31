Суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" за отказ выдать переписки педофила следствию

Суд в Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» за отказ выдать переписки следствию.

Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал ООО "ВКонтакте" на 50 тыс. руб. за отказ предоставить следствию переписки пользователей по делу о преступлении против несовершеннолетних. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следственный комитет по городу Спасск-Дальний в Приморском крае расследует уголовное дело по ч.1 ст.135 УК о развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних. Фигурант пользовался "ВКонтакте" и получал от потерпевших фото и видео интимного характера.

По ходатайству следствия суд постановил предоставить доступ к страницам подозреваемого и всей переписке, включая удаленные сообщения. Постановления были направлены в адрес компании. Однако "ВКонтакте" отказало в предоставлении данных, ссылаясь на опечатку в документах.

Суд указал, что компания не имела права самостоятельно оценивать законность вступивших в силу постановлений. В итоге в отношении ООО "ВКонтакте" был вынесен административный штраф.

Фото: Piter.tv