Петербургский музыкант проиграл битву «ВКонтакте» из-за блокировки страницы

Житель Петербурга не смог взыскать с соцсети упущенную выгоду от несбывшейся славы.

Житель Северной столицы по имени Владимир попытался отсудить у социальной сети "ВКонтакте" астрономическую сумму в один миллиард рублей, однако суды трех инстанций отказали ему в удовлетворении требований. Причиной для разбирательства стала блокировка страницы, которую сам истец считал несправедливой и помешавшей его головокружительной музыкальной карьере. Об этом передает КП Петербург.

Как следует из материалов дела, летом 2024 года Владимир вознамерился покорить музыкальный олимп. Мужчина приобрел в соцсети так называемые голоса примерно на 10 тысяч рублей, рассчитывая использовать их для массовой рассылки подарков потенциальным поклонникам. Амбициозный план включал отправку 10 миллионов презентов, что, по замыслу стратега, должно было обеспечить ему лояльность аудитории и, как следствие, аншлаги на будущих концертах. Потенциальную прибыль от выступлений он оценил в круглую сумму — 1 миллиард рублей.

Однако стремительному взлету помешало вмешательство алгоритмов. Едва Владимир успел разослать 300 подарков, как администрация платформы заблокировала его аккаунт, заподозрив подозрительную активность. Возмущенный пользователь расценил действия соцсети как препятствие коммерческой деятельности и обратился в Смольнинский районный суд, требуя взыскать с ответчика упущенную выгоду, а также компенсировать 900 тысяч рублей государственной пошлины.

В ходе разбирательства выяснилось сразу несколько обстоятельств, сыгравших против истца. Во-первых, Владимир не сумел документально подтвердить, что заблокированная страница принадлежала именно ему. Во-вторых, его маркетинговый ход нарушал законодательство о рекламе: вместе с виртуальными дарами он рассылал ссылки на конкретное сообщество. И в-третьих, пользовательское соглашение "ВКонтакте" содержит прямой пункт, освобождающий платформу от ответственности за любые убытки, понесенные пользователями.

В итоге суды первой и апелляционной инстанций оставили иск без удовлетворения.

Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили новый иск на 405 млн рублей.

Фото: Piter.tv