Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили новый иск на 405 млн рублей

СМИ узнали о сути обвинений.

Крупный строительный подрядчик российского министерства по обороне, АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), в деле о банкротстве осужденного бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова предъявил к мужчине сразу два требования на общую сумму более 405 миллионов рублей. Об этом говорится материалах уголовного дела. Соответствующей информацией поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости". В СМИ указали, что требование в размере около 217 миллионов рублей основано на приговоре Московского городского суда от 1 июля 2025 года, а требование на сумму свыше 188 миллионов рублей – это "убытки, причиненные компанией в результате ненадлежащего исполнения должником своих рабочих полномочий в виде единоличного исполнительного органа ОАО "Оборонстрой".

Ключевыми направлениями деятельности ГУОВ остаются строительство жилых зданий, специальных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов, необходимых для выполнения задач военного министерства. С октября 2015 по март 2016 года отечественным предприятием руководил Тимур Иванов. После ухода с занимаемой должности через месяц он стал заместителем министра по обороне России. Его задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мосгорсуд в июле 2025 года приговорил Тимура Иванова к 13,5 годам заключения со штрафом в сто миллионов рублей. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме. А ГУОВ инстанция признала одной из потерпевших сторон, по иску строительной компании суд взыскал с Тимура Иванова около 217 миллионов рублей.

Напомним, что арбитражный суд в ноябре признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

Генпрокуратура обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей.

Фото: Piter.tv