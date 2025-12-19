Генпрокуратура обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Гособвинение уверено, что с целью скрыть противоправные действия часть указанных активов Тимур Иванов оформлял на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании.

Генеральная прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции об удовлетворении основного объема исковых требований об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя российского министра по обороне Тимура Иванова стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. Соответствующими данными поделились журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении СМИ.

Обжаловано. Зарегистрировано апелляционное представление (Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович). текст материалов дела

Уточняется, что другие фигуранты расследования ока что не заявляли в суде апелляционные жалобы. Ранее в постановлении суда говорилось о том, что первая инстанция отказала в удовлетворении требований Генпрокуратуры России только в части обращения в доход государства автомобиля марки Bentley Continental GТ 2004 года выпуска. Это транспортное средство оказалось оформлено на экс-супругу Тимура Иванова Светлану Захарову. В остальной части иск надзорного ведомства удовлетворен в полном объеме. По решению Пресненского суда Москвы, обвиняемый на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 миллионов рублей. Также в его распоряжении оказались 44 дорогостоящих объекта недвижимости в столице страны, Карелии, Московской и Тверской областях, автомобили премиум-класса и предметы роскоши. В том числе речь идет об объектах, которые представляют культурную ценность. На банковских счетах и в ходе обысков у экс-чиновниканайденф денежные средства в размере более 260 миллионов рублей.

"Ъ": Тимур Иванов передаст в доход государства усадьбу Панкратово в 800 млн рублей.

